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Перед крахом банка «Пересвет», одним из акционеров которого выступает РПЦ, из его кассы пропало 5 млрд рублей. Об этом кредитор банка рассказал «Ведомостям».

По его словам, временная администрация, введенная в банке в октябре 2016 года, обнаружила, что из касс «Пересвета» исчезло около 780 млн рублей, примерно $50 млн и €25 млн.

Знакомый с ситуацией источник сказал, что деньги выдавались под расписки и под отчет, но в банк после не возвращались. Временная администрация обнаружила в «Пересвете» не подписанные документы о выдачи денег, поэтому установить, кто получал средства, не удалось. Кассиры добавили, что деньги выдавали «под честное слово».

О недостаче средств сказано также в заключении аудитора банка, компании «Развитие бизнес-систем». Аудиторы указывают, что однозначного мнения о причинах появлении недостачи у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» нет. Сумма недостачи также не уточняется.

На 1 января 2017 года активы банка РПЦ составляли 107,6 млрд рублей, «дыру» в «Пересвете» Центральный банк России оценил в 103,6 млрд рублей.

Ранее ЦБ объявил о санации «Пересвета». Отмечалось, что в рамках процедуры Агентство по страхованию (АСВ) вкладов выделит банку 66,7 млрд рублей. Инвестором стал Всероссийский Банк Развития Регионов, подконтрольный «Роснефти».

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В октябре 2016 года рейтинговое агентство Fitch уличило «Пересвет» в выдаче кредитов аффилированным компаниям, у которых нет реальных активов. Тогда в ЦБ объяснили проблемы «Пересвета» «принимаемыми банком высокими рисками в рамках активного кредитования проектов в строительной отрасли, столкнувшейся в последние годы с серьезным падением спроса». При этом 20 февраля 2017 года ЦБ прекратил деятельность банка и возложил на полгода функции временной администрации на АСВ.

Среди крупнейших акционеров «Пересвета» – структуры Русской православной церкви (36,54%) и АО «Экспоцентр» (24,36%), подконтрольное Торгово-промышленной палате РФ. Счета в банке были у «Интер РАО», «РусГидро», а также у Московской патриархии.