02:57

В марте и апреле число упоминаний в СМИ политика Алексея Навального увеличилось в пять раз относительно декабря 2016 года, когда основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия», которые приводят «Ведомости».

В декабре 2016 года политика упомянули 6908 раз, в марте 2017 года – 32 207 раз, в апреле – 26 115 раз. По суммарному показателю за март и апреля Навальный в рейтинге упоминаемости занял шестую строчку.

В пятерку вошли президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, премьер Дмитрий Медведев, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и президент Украины Петр Порошенко.

Как подчеркнули «Ведомости», основателя ФБК упоминали чаще, чем мэра Москвы Сергея Собянина.

С февраля по март больше всего раз Навального упоминали в федеральных интернет-СМИ – более 32 тысяч, на телевидении – более тысячи раз, в печати – более 600 раз. В регионах более 25 тысяч упоминаний было в интернете, более тысячи – в газетах и журналах и более 100 – на телевидении.

@widget type=post-embed id=81556

Ранее социологи зафиксировали, что электоральный рейтинг Навального за март вырос вдвое до 10%, узнаваемость политика достигла исторического максимума в 55%.