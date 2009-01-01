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Парламент Великобритании прекратил свою работу перед назначенными на 8 июня досрочными всеобщими выборами. Об этом сообщает Reuters.

Как пояснило агентство, законодательство Великобритании предусматривает роспуск парламента за 25 рабочих дней до выборов, поэтому 3 мая в 00:01 по местному времени (02:01 по мск) парламент прекратил свою работу.

С роспуском парламента освобождаются все 650 мест в Палате общин, бывшим депутатам дается несколько дней, чтобы забрать документы и личные вещи. При этом члены Палаты лордов сохраняют свои места, но заседания не проводятся.

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18 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране.

Заметка дополняется.