05:14

Межрегиональная Общественная организация пилотов и владельцев воздушных судов («АОПА-Россия») обеспокоилась планами властей расширить зону ограничения полетов вокруг нескольких городов на время проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года. С письмом организации премьер-министру России Дмитрию Медведеву ознакомился «Коммерсантъ».

Инициаторы попросили премьера приостановить согласование и подписание приказа об изменении запретных зон, который запретит малой коммерческой гражданской авиации 1 июня по 4 июля 2017 года летать вокруг Москвы, Петербурга, Казани и Сочи в радиусе 110 километров.

Глава организации Владимир Тюрин указывает, что, по его мнению, эти меры «избыточны, нецелесообразны и бессмысленны», так как они «нанесут удар по молодой растущей отрасли экономики – авиации общего назначения».

Как отметил «Коммерсантъ», с идеей расширить зону ограничения полетов выступили ФСО и ФСБ. По подсчетам издания, мера распространится на 156 вертодрома и 42 аэродрома, отменив 25 тысячи вылетов.

Заметка дополняется.