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По итогам второго квартала 2017 года продажи IPhone снизились на 1% относительно аналогичного периода 2016 года. Это следует из отчета корпорации Apple.

В 2017 году Apple продала 50,76 млн IPhone, а в 2016 году – 51,2 млн гаджетов. При этом в 2017 году выручка корпорации составила $52,9 млрд, а в 2016 году – $50,6 млрд.

«Мы наблюдаем падение покупок IPhone, которое, на наш взгляд, связано со слишком ранними и частыми сообщениями о появлении новых моделей IPhone», – пояснил глава Apple Тим Кук, передает «Би-би-си».

В свою очередь, продажи IPad сократились на 13% до 8,9 млн штук, продажи Mac – выросли на 4% до 4,2 млн штук.

После публикации отчета акции Apple подешевели на 1,84% до $144,8.

В марте Apple объявила о начале продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus красного цвета. До этого корпорация выпускала гаджеты в серебристом, золотом, розово-золотистом, черном матовом и черном глянцевом корпусах. Выход модели красного цвета был приурочен к более чем десятилетнему сотрудничеству Apple с благотворительным проектом RED, помогающим бороться со СПИДом, туберкулезом и малярией.