08:13

Сервисы RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер») и Fasten («Такси Сатурн» RedTaxi) объединились и создали единый агрегатор, рассказал РБК представитель Fasten и подтвердил партнер UFG Private Equity Артур Акопьян.

UFG Private Equity стала основным акционером новой компании, а также инвестором сделки, детали которой не раскрываются. По соглашению создана акционерная структура, которая объединила штаты компаний, технологии, программные комплексы.

Новый агрегатор, отмечает РБК, планирует увеличить число заказов почти на 25%, до 1,5 млн в день. Собственного парка такси у компании не будет, количество подключенных к сервису автомобилей не сообщается.

«Мы понимаем, что российский рынок проходит масштабную консолидацию, в конечном счете останется 2–3 крупных игрока. Мы видим себя одним из этих игроков», – сказал в беседе с изданием Акопьян.

Заметка дополняется.