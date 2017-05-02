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Правительство выделило Минпромторгу 80,3 млрд рублей на поддержку промышленности, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжение.

Из них 17,4 млрд рублей пойдут «Российскому фонду технологического развития» на «внедрение наилучших доступных технологий и (или) импортозамещение», говорится в документе.

Внедрение наилучших доступных технологий начнется в России с 2019 года. Под этим подразумевается переход предприятий, которые оказывают значительное воздействие на экологию, на технологии, признанные на текущий момент передовыми, писал «Коммерсантъ».

Еще 17,5 млрд рублей Минпромторг, согласно постановлению, получит на компенсацию затрат, связанных с «производством колесных транспортных средств». Российские лизинговые организации получат субсидии 10 млрд рублей, столько же выделяется банкам для возмещения выпадающих доходов по автокредитам.

Согласно отчету компании Markit, в апреле в российской промышленности ускорился темпы снижения числа рабочих мест, а также произошло первое после шестимесячного роста сокращение объемов незавершенных заказов.

Из-за ухудшения основных показателей снизился индекс PMI, который отражает общую конъюнктуру рынка обрабатывающих производств, отмечало РБК. В апреле индекс снизился до 50,8 балла с 52,4 балла в марте.