«Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956)» (издана Московской школой гражданского просвещения) – не самая известная из книг американской журналистки и писательницы Энн Эпплбаум. Вершиной успеха автора до сих пор можно считать Пулитцеровскую премию, полученную ей тринадцать лет назад за монографию «ГУЛАГ». Тем не менее, исследование темы советизации Польши, Венгрии и Восточной Германии, на которых Эпплбаум фокусирует свое внимание, определенно заслуживало перевода книги на русский. Весной 1945-го Запад допускал что угодно, включая дальнейшее улучшение отношений с СССР, но не мог себе представить, что произойдет на восточноевропейских территориях, оказавшихся в зоне советского влияния. Впрочем, констатирует Эпплбаум, мечты самих жителей Восточной Европы о послевоенном устройстве оказались в итоге ничуть не менее далекими от реальности.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.