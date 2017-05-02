10:04

Акции АФК «Система» в начале торгов 3 мая упали на 17,7% до 18,345 рубля за штуку, передает «Интерфакс». К 10:22 мск акции падали на 23%, к 10:46 – на 26%.

В итоге торги бумагами «Системы» перевели в особый режим из-за падения более чем на 20%.

Глобальные депозитарные расписки «Системы» на торгах в Лондоне к 10:48 мск теряют 31%.

Агентство отмечает, что падение происходит на фоне новостей об иске «Роснефти» и «Башнефти» к компании на 106,6 млрд рублей.

Об иске стало известно 2 мая, как пояснил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, в заявлении речь идет «об организационно финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму».

АФК «Система» 3 мая сообщила, что пока не получала документы в связи с иском, уточняет «Интерфакс».

Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков ранее сообщил «Ведомостям», что ему известно о подаче иска, но от подробных комментариев отказался.

В 2016 году «Роснефть» купила 50,08% акций «Башнефти», которая ранее входила в состав «Системы».