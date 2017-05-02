Акции АФК «Система» в начале торгов 3 мая упали на 17,7% до 18,345 рубля за штуку, передает «Интерфакс». К 10:22 мск акции падали на 23%, к 10:46 – на 26%.
В итоге торги бумагами «Системы» перевели в особый режим из-за падения более чем на 20%.
Глобальные депозитарные расписки «Системы» на торгах в Лондоне к 10:48 мск теряют 31%.
Агентство отмечает, что падение происходит на фоне новостей об иске «Роснефти» и «Башнефти» к компании на 106,6 млрд рублей.
Об иске стало известно 2 мая, как пояснил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, в заявлении речь идет «об организационно финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму».
АФК «Система» 3 мая сообщила, что пока не получала документы в связи с иском, уточняет «Интерфакс».
Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков ранее сообщил «Ведомостям», что ему известно о подаче иска, но от подробных комментариев отказался.
В 2016 году «Роснефть» купила 50,08% акций «Башнефти», которая ранее входила в состав «Системы».
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.