11:08

Консультант из Латвии Вилис Дамбинс, представлявший в том числе интересы российского бизнесмена Евгения Гинера, был посредником между кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен и ее «российскими спонсорами».

Об этом пишут EUobserver со ссылкой на Mediapart и Re:Baltica. По информации изданий, Дамбинс 17 марта 2016 года встречался с французским депутатом Европарламента Жаном-Люком Шаффхаузером.

Он, как пишет Re:Baltica, стал вместе с российским бизнесменом и сенатором Александром Бабаковым «ключевой фигурой» при получении «Национальным фронтом» Ле Пен финансирования от российских банков.

Ранее о том, что Шаффхаузер помог получить Ле Пен кредит в Первом чешско-российском банке, также писал Mediapart.

Шаффхаузер подтвердил, что на встрече обсуждались возможности «Национального фронта» взять кредиты в России, и Дамбинс предложил в качестве кредитора банк «Стратегия» и несколько других.

EUobserver уточняет, что речь шла о новых кредитах, которые партия могла бы получить уже после предыдущего займа в Первом чешско-российском банке.

В комментарии Mediapart Шаффхаузер объяснил, что указания, касающиеся этой встречи, исходили от Бабакова.

Заметка дополняется.