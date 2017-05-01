Консультант из Латвии Вилис Дамбинс, представлявший в том числе интересы российского бизнесмена Евгения Гинера, был посредником между кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен и ее «российскими спонсорами».
Об этом пишут EUobserver со ссылкой на Mediapart и Re:Baltica. По информации изданий, Дамбинс 17 марта 2016 года встречался с французским депутатом Европарламента Жаном-Люком Шаффхаузером.
Он, как пишет Re:Baltica, стал вместе с российским бизнесменом и сенатором Александром Бабаковым «ключевой фигурой» при получении «Национальным фронтом» Ле Пен финансирования от российских банков.
Ранее о том, что Шаффхаузер помог получить Ле Пен кредит в Первом чешско-российском банке, также писал Mediapart.
Шаффхаузер подтвердил, что на встрече обсуждались возможности «Национального фронта» взять кредиты в России, и Дамбинс предложил в качестве кредитора банк «Стратегия» и несколько других.
EUobserver уточняет, что речь шла о новых кредитах, которые партия могла бы получить уже после предыдущего займа в Первом чешско-российском банке.
В комментарии Mediapart Шаффхаузер объяснил, что указания, касающиеся этой встречи, исходили от Бабакова.
Заметка дополняется.
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