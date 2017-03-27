10:33

Переговорщики от Франции и Германии по вопросу Brexit потребуют у Великобритании выплатить €100 млрд за выход из союза. Об этом сообщает Financial Times.

Во столько в Европе оценили бюджетные обязательства королевства перед ЕС. В эту сумму вошли отчисления в общеевропейский бюджет, долгосрочные финансовые обязательства, пенсионные выплаты и т.д.

Министр Великобритании по вопросу выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что королевство не будет выплачивать €100 млрд. Он добавил, что государство выплатит ту сумму, которая необходима по закону, а не «только то, что хочет ЕС».

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Ранее в Евросоюзе оценивали бюджетные обязательства в £60 млрд. При этом газета уточняет, что сумма меняется в зависимости от даты непосредственного выхода. Дэвид Дэвис сообщал, что Великобритания не будет выплачивать и £60 млрд.

Тереза Мэй объявила о начале Brexit 29 марта. Переговоры между странами начнутся в мае 2017 года. Для выхода государства из ЕС установлен срок в два года, но он может быть продлен по соглашению сторон.