«У меня есть тема, которую я точно не хочу обсуждать. Она для меня закрыта на определенное количество лет. Это тема с “Башнефтью”, – говорил в прошлом сентябре в интервью телеканалу “Дождь” основатель АФК “Система” Владимир Евтушенков. – <…> Обсуждать, реанимировать, муссировать это или даже давать какие-то комментарии я точно не хочу. Это неприятно, если говорить откровенно. Я себе самому дал слово ни с кем не общаться на эту тему».

У Евтушенкова действительно были причины не вспоминать историю с «Башнефтью»: из-за этой компании он в 2014 году стал фигурантом уголовного дела. Пока Евтушенков сидел под домашним арестом, суд признал приватизацию «Башнефти», которая прошла несколькими годами ранее, незаконной, и актив был возвращен в госсобственность. А уже в прошлом году – в ходе новой приватизации – «Башнефть» без всякого конкурса досталась «Роснефти», которая предложила за актив почти 330 млрд рублей. Евтушенков мог бы не вспоминать обо всем этом и дальше, если бы вчера не выяснилось, что у «Роснефти» возникли претензии на 106,6 млрд рублей к его АФК «Система» и связаны они как раз с «Башнефтью».

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Новость о поданном «Роснефтью» иске на эту сумму с утра в среду обрушила котировки «Системы» на биржах в Москве и Лондоне больше чем на 25%. После 14:00 мск капитализация АФК на Московской бирже составляла 151,7 млрд рублей – на 29% меньше, чем на закрытии вчера. Вслед за «Системой» в пределах 6% дешевеют акции входящих в холдинг компаний, например МТС и «Детского мира», который недавно провел IPO. Состояние Евтушенкова, по оценке Forbes, за полдня уменьшилось на $650 млн – теперь журнал оценивает его в $2,85 млрд (в апрельском рейтинге богатейших людей России Евтушеков занимал 30-е место с оценкой состояния в $3,5 млрд).

В разговоре с Republic Евтушенков сказал, что комментировать иск «Роснефти» не может, так как АФК пока не ознакомилась с сутью претензий.

В чем «Роснефть» обвиняет «Систему»?

Пока информации на этот счет совсем немного. В карточке иска, который «Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы, указана лишь сумма претензий – 106,6 млрд рублей. Это примерно 20–25% стоимости всей «Башнефти» и почти 70% от текущей капитализации всей АФК.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что речь в иске идет о неких «финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива [“Башнефти”] на указанную сумму».

Компания под руководством Игоря Сечина стала владельцем 50,08% акций «Башнефти» в октябре 2016 года. Почти сразу «Роснефть» пообещала провести аудит, чтобы определить причины высоких темпов роста экономических показателей компании.

«Я ничего не хочу сказать худого, но есть вопросы, масса вопросов к „Башнефти“ и ее операционной деятельности», – отмечал тогда Леонтьев.

В частности, он заявил заявил о планах проверить движение денежных потоков и иностранные контакты «Башнефти», а также сделки с ЛУКОЙЛом. «Почему-то [“Башнефть”] сначала свою нефть продает ЛУКОЙЛу, а потом покупает у ЛУКОЙЛа и перерабатывает на своих же заводах», – говорил Леонтьев. Примерно через неделю «Роснефть» решила расторгнуть соглашение «Башнефти» с ЛУКОЙЛом о закупке нефти на три уфимских НПЗ и продаже нефтепродуктов. Общая сумма этих договоров составляла около 400 млрд рублей, писал РБК.

«Роснефть» высказывала и другие претензии к бывшему владельцу «Башнефти». Сразу после покупки компании Сечин обвинил руководство «Системы» в том, что при ней «Башнефть» продала свои нефтесервисные активы вдвое дешевле рыночной стоимости – за 4 млрд рублей. В итоге «Система» вернула эти активы «Башнефти» за ту же сумму, за которую они были проданы.

Forbes обнаружил в отчетности «Башнефти» и другие сделки, которые потенциально могли привлечь внимание «Роснефти». Например, в 2010 году «Башнефть» купила у «третьей стороны» – неизвестной Endeavour Energy Ltd. – 25% ЗАО «Система-Инвест». Эта фирма на тот момент момент была совладельцем «Башнефти» с пакетом больше 20% акций.

До перехода к «Роснефти» «Башнефть» и другие активы башкирского ТЭКа не раз меняли владельцев. И к каждому из них у государства возникали претензии.

Как менялись владельцы «Башнефти»?

Предприятия башкирского ТЭКа во главе с «Башнефтью» в середине 2000-х при приватизации получили структуры Урала Рахимова, сына бывшего на тот момент главой Башкирии Муртазы Рахимова. В 2005 году блокирующие доли в башкирских компаниях выкупили структуры АФК «Система», а спустя четыре года – консолидировали контроль, заплатив за него больше $2 млрд. Позднее все активы были объединены в группу «Башнефть».

Через пять лет – в июле 2014 года – Басманный суд неожиданно наложил арест на 71,8% акций «Башнефти», принадлежавшие «Системе». Евтушенков тогда заявлял, что компания стала жертвой рейдерской атаки. Вскоре Следственный комитет обвинил его в легализации денежных средств при покупке акций «Башнефти», Евтушенков был заключен под домашний арест, а Рахимов – объявлен в международный розыск.

В том же 2014 году Генпрокуратура пожаловалась в Арбитражный суд на то, что приватизация «Башнефти» структурами Рахимова прошла незаконно, потому что башкирские власти не имели права продавать активы без разрешения федеральных властей. АФК «Система», в свою очередь, настаивала на том, что приобретение было законным и указывала на то, что сроки исковой давности по этим сделкам уже прошли. Тем не менее – в декабре суд поддержал Генпрокуратуру, признав приватизацию и все последующие сделки с акциями компаний башкирского ТЭКа недействительными. На этом основании суд принял решение о возврате «Башнефти» государству. «Система» отказалась оспаривать решение Арбитражного суда, и таким образом нефтедобывающую компанию национализировали.

В декабре, за несколько дней до Нового года, Евтушенкова отпустили из под домашнего ареста, а Кремль пригласил его на традиционный предновогодний прием, который Владимир Путин устраивает для бизнесменов. В эфире «Дождя» Евтушенков позднее рассказывал, что на этой встрече он поблагодарил Путина за «мудрое решение»:

«Я, кстати, говорил и президенту: мне абсолютно все равно, что у меня заберут. Если понравится завтра какая-нибудь другая компания и ее захотят забрать ― на здоровье».

Обвинения против Евтушенкова были в итоге сняты, но это произошло только в начале 2016 года. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Никакой компенсации от государства за национализацию актива «Система» не добивалась, но попыталась взыскать ущерб со структур Урала Рахимова. В конце 2014 года АФК предъявила им иск на 70,7 млрд рублей и выиграла дело.

«Башнефть» недолго оставалась в государственной собственности. Приватизацию запланировали на 2016 год. Долгое время основным претендентом на покупку компанию считался ЛУКОЙЛ. Вместе с «Башнефтью» компания Вагита Алекперова осваивала крупное месторождение им. Требса и Титова, на которое в свое время претендовала и «Роснефт». Но в итоге ЛУКОЙЛ сошел с дистанции – по официальной версии, компания была не готова переплачивать за актив. Дмитрий Медведев и экономический блок правительства какое-то время размышляли – можно ли допустить до приватизации «Роснефть», которая сама контролируется государством. Точку в дискуссии поставил Владимир Путин, заявивший, что «строго говоря», «Роснефть» не может считаться госкомпанией, потому что 19,7% акций принадлежит BP. В октябре «Башнефть» без всякого конкурса была продана «Роснефти» за 329,7 млрд рублей.