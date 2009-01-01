11:08

Суд в Ставрополе оштрафовал троих молодых людей, напавших на блогера Илью Варламова, на 500 рублей. Об этом сообщил сам Варламов.

Николая Пузанова, Ивана Горяинова и Сергея Пыхтина оштрафовали по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Двоим дали по двое суток административного ареста, ранее еще одному участнику нападения выписали пять суток ареста.

«Я изначально не верил в то, что ставропольская полиция будет работать. То, как она работает можно было увидеть около аэропорта (никак). Я по-прежнему буду добиваться уголовного дела для всех причастных», – написал блогер.

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На Варламова дважды напали в Ставрополе 26 апреля. Группа молодых людей несколько раз ударила его, облила зеленкой и осыпала мукой на выходе из аэропорта с криками «Вали в свою Америку». Второе нападение произошло вечером: блогера снова облили зеленкой и попытались протаранить машину, в которой он ехал.

Варламов назвал организаторами атаки компанию «ЮгСтройнивест» и лично заместителя главы фирмы, депутата местной думы Сергея Медведева. Позже компания публиковала постеры с акцией «Приходи в зеленом – получи скидку». Фирма отрицала причастность к нападению на блогера.

Адвокат Варламова Андрей Сабинин потребовал завести уголовное дело по трем статьям: хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК), умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК) и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием (часть 3 статьи 144 УК).

«Газета.Ru» писала, что Кремль поручил прекратить нападения на оппозиционеров в регионах.