Независимая комиссия врачей не обнаружила травм у фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, который сообщил об избиениях в ярославской колонии.
Об этом РИА Новости сообщили в региональном ФСИН. Также на избиения жаловались еще двое заключенных.
«По результатам осмотра состояние осужденных расценивается как удовлетворительное, травм не выявлено. У осужденного Макарова в области предплечий зафиксированы застарелые следы нанесенных самопорезов. В оказании медицинской помощи или стационарном лечении осужденные не нуждаются», – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ФСИН.
Европейский суд по правам человека в конце апреля обязал Россию принять срочные меры в связи с жалобой Непомнящих, а также Руслана Вахапова и Евгения Макарова. Они заявили, что 21 апреля их избили сотрудники спецназа ФСИН ярославской ИК-1.
ФСИН объясняла, что во время обыска Непомнящих отказался выполнить требования представителя администрации колонии, поэтому к нему «был применен загиб руки за спину, специальные средства к осужденному не применялись».
Как утверждает фонд «Общественный вердикт», избитые заключенные не получили медицинской помощи, к ним не пустили адвокатов.
После предписания ЕСПЧ, заявили в «Общественном вердикте», защитников так и не допустили к осужденным, передает «Интерфакс». Как сказал агентству пресс-секретарь организации Олег Новиков, фонд направил жалобы в прокуратуру и ярославское УФСИН.
Непомнящих в декабре 2015 года осудили на два с половиной года колонии по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.
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