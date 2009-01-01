11:49

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта о сносе московских пятиэтажек на начало июля, чтобы учесть итоги голосования жителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу, принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно», – рассказали в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

До этого планировалось, что второе чтение пройдет в мае. Программу сноса официально утвердят только после принятия законопроекта в третьем чтении.

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Мэрия Москвы опубликовала список домов, где пройдет голосование по сносу, 2 мая. Изначально власти города объявляли, что в программу «реновации» войдут более 8 тысяч домов, в списке же их оказалось 4,5 тысячи.

Голосование не пройдет в тех домах, где жители выступили против сноса или усомнились в его необходимости, а также домах в удовлетворительном состоянии.

Для сноса дома нужны две трети голосов, включая молчунов. Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня в приложении «Активный гражданин» или центрах «Мои документы». Москвичам можно будет голосовать несколько раз, меняя свое мнение: учитываться будет только последний голос.

Днем ранее московские власти показали, как якобы будут выглядеть новые дома. В презентации не указывалась этажность этих домов.