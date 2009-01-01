12:08

Кировский областной суд признал законным приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу «Кировлеса». Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, приговор Ленинского районного суда Кирова вступил в законную силу. «Интерфакс» уточняет, что это закрывает для Навального возможность участвовать в выборах президента 2018 года.

Вместе с тем, как сказал агентству руководитель избирательного штаба Навального Леонид Волков, решение суда не повлияет на кампанию.

«Наша кампания планировалась в условиях неопределенности по “делу Кировлеса”, запускалась в условиях этой неопределенности и ведется безотносительно этого решения», – пояснил Волков.

Также «Интерфакс» отмечает, что Навальный сможет выдвинуться в президенты, если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным, после чего приговор могут отменить.

Как сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев, защита оппозиционера обжалует в ЕСПЧ решение Кировского облсуда.

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Либо, добавляет агентство, политик через Конституционный суд отменит норму, по которой он из-за приговора не может участвовать в выборах и которая, по его мнению, противоречит Конституции.

https://twitter.com/leonidvolkov/status/859697156466380800

ЕСПЧ в феврале 2016 года признал, что по делу «Кировлеса» Навального и Офицерова осудили за деяния, которые невозможно отличить от обычного предпринимательства. После этого Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, в феврале 2017-го суд в Кирове дал Навальному и Офицерову те же самые сроки: пять лет и четыре года условно соответственно.

Виновными в хищении у «Кировлеса» 16 млн рублей Офицерова и Навального признали в 2013 году.