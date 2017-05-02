12:37

Россия согласна продлить соглашение с ОПЕК по сокращению добычи нефти как минимум на полгода, учитывая текущую динамику рынка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственного чиновника.

По его словам, Россия сократила добычу нефти более чем на 300 тысяч баррелей в сутки. В рамках текущей сделки российские власти будут поддерживать такой уровень добычи нефти до июня.

Как отметил собеседник агентства, Россия удовлетворена тем, какими темпами сокращаются глобальные запасы нефти. При этом рост добычи нефти в некоторых странах компенсируется растущим спросом и соблюдением условий соглашения по сокращению добычи в странах, сотрудничающих с ОПЕК, подчеркнул он.

По состоянию на 12:55 стоимость нефти марки Brent составляла $50,97 за баррель.

Ранее Министерство энергетики РФ сообщило, что Россия перевыполнила свои обязательства по сокращению нефтедобычи, сократив ее на 300,79 тысяч баррелей в сутки. Об этом писал ТАСС.

2 мая министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что все страны, участвующие в сделке, должны согласиться продлить соглашение.

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В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Россия в рамках соглашения решила поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.