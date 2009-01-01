15:20

Минкомсвязи рассматривает вариант установить компенсационный платеж для госкомпаний при покупке ими иностранного софта, заявил глава министерства Николай Никифоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Было озвучено предложение, что такой компенсационный платеж должен составлять около 5%. Купил на 100 млн рублей зарубежного программного обеспечения, будь добр 5 млн рублей перечислить в фонд развития ИТ», – сказал министр.

Он подчеркнул, что пока это предварительное обсуждение. «Интерфакс» напоминает, что госкомпании, в отличие от чиновников, не обязаны пользоваться только российскими программами.

Против того, чтобы принудительно перевести компании с госучастием на российский софт, выступало Минэкономразвития.

Госорганам с 2015 года нельзя использовать зарубежное ПО в случае, если есть российский аналог. Как уточняет «Интерфакс», в реестр российского софта включено больше трех тысяч продуктов и услуг.