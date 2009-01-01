В 2015 году больше 110 тысяч детей в России родились недоношенными, то есть до истечения 37 недель беременности. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире на свет раньше срока появляются 15 млн детей, и это число только растет. В США преждевременная рождаемость – главная причина детской заболеваемости и смертности, связанных с недоразвитостью органов. Ученые уже около полутора веков занимаются вопросом сохранения жизни и поддержания здоровья недоношенных детей. На прошлой неделе были представлены результаты эксперимента, который может кардинально изменить ситуацию, причем, не только в сфере здравоохранения.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.