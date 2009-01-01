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Вооруженная сирийская оппозиция приостановила свое участие в переговорах по Сирии, которые проходят в Астане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оппозиции.

«Мы удалились с совещания, так как даже на тот момент, когда мы сели за стол переговоров, военные действия в окрестностях Хомса и Дераа не прекращались, а также не было четкой повестки дня», – заявил член делегации Усама Абу Зейд.

Он отметил, что делегация оппозиции не вернется за стол переговоров, «пока не прекратятся боевые действия и не будет четкой повестки дня». Как рассказал советник Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди, делегация приостановила участие в переговорах до нормализации военной обстановки.

«Делегация лишь приостановила, но не прекратила участие в переговорах. Это значит, что от диалога полностью мы не отказываемся», – сказал он.

В МИД Казахстана продолжают утверждать, что делегация сирийской оппозиции принимает участие в переговорах. В ведомстве отметили, что представители оппозиции «просто выехали», так как у них на сегодня закончились встречи. Участники переговоров прорабатывают меморандум о зонах деэскалации в Сирии, отметили в МИД Казахстана.

«Продолжается работа над положениями о примирившихся районах, так называемых. Ведется работа над документом, протоколом по усилению режима прекращения боевых действий в Сирии и по вопросу обмена пленными», – сказал директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

Делегация сирийской оппозиции не получала предложений о создании зон деэскалации, отметил Абу Зейд.

Ранее источник, близкий к переговорам, сообщал, что сирийская оппозиция отказалась участвовать в переговорах, пока армия Башара Асада не прекратит бомбардировки районов Сирии, которые находятся под контролем оппозиции.

Позднее отказ от участия в переговорах подтвердили в Высшем комитете по переговорам сирийской оппозиции. В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявлял, что ему ничего неизвестно о приостановке переговоров.

Четвертая международная встреча по Сирии проходит в Астане с 3 по 4 мая. Ранее участие в ней подтвердили страны-гаранты режима прекращения боевых действий (Россия, Турция и Иран), представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции.