Япония – страна с высоким уровнем самоубийств. Хотя в последние годы их стало меньше, показатель остается одним из самых высоких среди развитых стран. По данным на 2016 год – около 18 на 100 тысяч населения. В среднем, это более 60 самоубийств каждый день.

У такой статистики есть целый ряд причин. В Японии мало распространено христианство. Самоубийство там, как отмечает психолог из Токийского университета Ватару Нишида, не принято считать грехом. В японской культуре суицид, совершенный при определенных обстоятельствах, –например, ритуальное самоубийство самурая, – ассоциировался с честью и «проявлением ответственности».

Но в последние годы в Японии становится все более заметным другой вид бегства от проблем. Все больше японцев бросают работу, перестают общаться с друзьями (иногда – бросают семьи) и уходят из дома. Иногда они пытаются начать жизнь заново в другом месте, иногда просто бегут от накопившихся проблем – долгов, семейных конфликтов, стресса на работе. Ежегодно, по неофициальным оценкам, ряды «исчезнувших» («джохацу») пополняют до 100 тысяч человек. И это уже породило целую индустрию – теперь, решив исчезнуть, человек может обратиться за помощью в фирмы, которые занимаются организацией этого процесса профессионально. Они могут срочно перевезти вещи, сбить со следа кредиторов и так далее.

Исчезновения