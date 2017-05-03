15:59

Оппозиционер Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах президента. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев агентству РИА Новости.

«Он уже пытается вести президентскую кампанию и, как мне представляется, манипулирует пониманием людей относительно того, что якобы закон не действует. Это заблуждение. И если он сам делает это умышленно, то остальных людей он вводит в заблуждение», – заявил он.

Ранее 3 мая Кировский областной суд признал приговор оппозиционеру по делу «Кировлеса» законным. При этом глава его предвыборного штаба Леонид Волков заявил, что решение суда не повлияет на предвыборную кампанию.

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Адвокат политика добавил, что он подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение суда. В случае, если ЕСПЧ признает повторный приговор противоречащим закону, он сможет выдвинуться в президенты.

Навальный также намерен подать жалобу в Конституционный суд, так как, по его мнению, запрет на участие в выборах человека с судимостью противоречит Конституции. В ней прописан запрет на выдвижении своей кандидатуры только для тех, кто находится в местах лишения свободы.

В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что Навальный и бизнесмен Петр Офицеров по делу «Кировлеса» осуждены за деяния, которые невозможно отличить от предпринимательства. После этого Верховный суд отправил дело на пересмотр, а в феврале 2017 года суд в Кирове дал Навальному и Офицерову пять лет и четыре года условно соответственно.

Приговор по делу «Кировлеса» вынесли в 2013 году. Навального и Офицерова признали виновными в хищении у компании 16 млн рублей.