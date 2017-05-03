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Государство потратит на празднование Дня Победы не менее 456 млн рублей. К такому выводу пришло РБК, основываясь на данных сайта госзакупок.

Как отмечает издание, больше всего денег планируется потратить на перевозку военных для участия в параде. Согласно данным госзакупок, для этих целей Министерство обороны заключило контракт на 150 млн рублей с ООО «НКН-Строй». В ведомстве отметили, что в параде на Красной площади примут участие более 10 тысяч человек, 114 боевых машин, 72 самолета и вертолета.

При этом, по подсчетам РБК, на пошив парадной формы к празднику власти потратят не менее 45 млн рублей. Топливо для авиации и наземной техники, которую задействуют в московском параде, обойдется еще в 14 млн рублей.

На разгон облаков над Москвой в День Победы потратят около 98 млн рублей, пишет РБК. Разгонять облака будут с помощью девяти самолетов Ан-12 и один Як-42. Еще 69,4 млн рублей выделили на печать и рассылку поздравлений ветеранам от президента, а на покупку сувениров к празднику уже потратили 7,4 млн рублей.

Концерт на Поклонной горе в День Победы и «конное представление “Традиции России”», которое должно пройти накануне праздника, обойдутся столичным властям в 19,2 млн рублей. На концерт у храма Христа Спасителя потратят более 10 млн рублей. При этом организатор мероприятия, согласно тендерным документам, должен получить «высочайшее благословение» от патриарха Кирилла.

Такую же сумму выделили на техническое обеспечение акции «Бессмертный полк» на Тверской улице, а праздничные мероприятия на Пушкинской, Триумфальной и Театральной площадях обойдутся мэрии в 17,5 млн рублей. Еще 5,3 млн рублей потратят на празднование 9 мая в парке Царицыно с участием акробатов. Салюты в парках будут стоить также порядка 5 млн рублей.

Для празднования Дня Победы в Москве в 2017 году государство объявило тендеры общей стоимостью не менее 397 млн рублей. В 2016 году, по данным РБК, на организацию парада в столице объявили тендеры на 209 млн рублей, при этом поздравления, салюты и концерты в Москве в подсчеты не вошли.