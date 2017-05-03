В отношении главы Управления собственной безопасности СК, полковника Михаила Максименко завели новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на три источника, знакомых с расследованием.
По данным агентства, речь идет о взятке один миллион рублей.
«Дело возбуждено за взятку. Он якобы лично от Бадри Шенгелия получил деньги в долларах – на рубли чуть более миллиона рублей – за возбуждение уголовного дела по факту кражи (у Шенгелии) элитных часов Hublot», – сказал один из собеседников РИА Новости.
Шенгелия, уточняет агентство, был свидетелем в уголовных делах криминального авторитета из Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) о рейдерском захвате зданий.
Сам Шенгелия на вопрос РИА Новости о его знакомстве с полковником Михаилом Максименко ответил, что он «знаком со многими».
Как сказал агентству адвокат Максименко Андрей Гривцов, о новом деле его никто официально не уведомлял.
«Это очень странно. Однако, с учетом слабости следствия по основному делу не могу исключить, что будут предпринимать любые средства для усиления позиции обвинения, в том числе поиск любого, самого надуманного, компромата на Максименко», – сказал Гривцов.
Он уточнил, что следствие действительно «работало в этом направлении», имея в виду «дело о часах», добавляет РИА Новости.
Максименко, а также его заместителя Александра Ламонова и замглавы управления СК по Москве Дениса Никандрова арестовали летом 2016 года. По данным ФСБ, офицеры СК получили взятку от криминального сообщества.
РБК писало, что речь идет о $1 млн, за которые следователи должны были освободить «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой от уголовной ответственности.
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