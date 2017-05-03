16:06

В отношении главы Управления собственной безопасности СК, полковника Михаила Максименко завели новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на три источника, знакомых с расследованием.

По данным агентства, речь идет о взятке один миллион рублей.

«Дело возбуждено за взятку. Он якобы лично от Бадри Шенгелия получил деньги в долларах – на рубли чуть более миллиона рублей – за возбуждение уголовного дела по факту кражи (у Шенгелии) элитных часов Hublot», – сказал один из собеседников РИА Новости.

Шенгелия, уточняет агентство, был свидетелем в уголовных делах криминального авторитета из Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) о рейдерском захвате зданий.

Сам Шенгелия на вопрос РИА Новости о его знакомстве с полковником Михаилом Максименко ответил, что он «знаком со многими».

Как сказал агентству адвокат Максименко Андрей Гривцов, о новом деле его никто официально не уведомлял.

«Это очень странно. Однако, с учетом слабости следствия по основному делу не могу исключить, что будут предпринимать любые средства для усиления позиции обвинения, в том числе поиск любого, самого надуманного, компромата на Максименко», – сказал Гривцов.

Он уточнил, что следствие действительно «работало в этом направлении», имея в виду «дело о часах», добавляет РИА Новости.

Максименко, а также его заместителя Александра Ламонова и замглавы управления СК по Москве Дениса Никандрова арестовали летом 2016 года. По данным ФСБ, офицеры СК получили взятку от криминального сообщества.

РБК писало, что речь идет о $1 млн, за которые следователи должны были освободить «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой от уголовной ответственности.