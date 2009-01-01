16:49

Компания «Феликс» заявила о задолженности управляющей компании «Спецстройсервис» за мебель, которую поставили для сотрудников космодрома «Восточный». Об этом сказано в пресс-релизе «Феликса», который изучил Republic.

«Феликс» подал иски о возмещении ущерба на общую сумму 538,5 млн рублей. Отмечается, что оплата не производится больше года. В «Спецстройсервисе» неуплату объясняют отсутствием финансирования со стороны «Роскосмоса» и «Дальспецстроя».

Компания уже выиграла суд против «Спецстройсервиса», который не вернул компании 24 млн рублей, выплаченные в счет обеспечения контракта.

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«Спецстройсервис» связан со «Спецстроем», которое упразднили в декабре 2016 года. Ликвидировать организацию решили из-за неоднократных жалоб на сроки выполнения работ подведомственных ему организаций. «Роскосмос» позднее отказался присоединять к себе подразделения «Спецстроя».

Строительство космодрома «Восточный» сопровождалось скандалами, которые были связаны с хищениями средств на строительство, некачественными работами и невыплатой зарплат рабочим.