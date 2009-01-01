17:26

Россия инвестирует в строительство турецкой атомной электростанции «Аккую» $22 млрд. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, его слова приводит «Прайм».

«Общий объем российских инвестиций в него (проект строительства АЭС “Аккую”) составит $22 млрд», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин также заявил о запуске совместного российско-турецкого инвестиционного фонда общим объёмом в $1 млрд.

Заметка дополняется.