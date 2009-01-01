17:36

Facebook наймет еще три тысячи человек, которые будут отслеживать видеозаписи самоубийств и преступлений. Об этом в фейсбуке сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг.

Подобной работой в Facebook уже занимаются 4 500 человек. По словам Цукерберга, решение увеличить штат принимается после того, как «в течение последних нескольких недель мы в прямом эфире или на записях, выложенных позже, видели, как люди причиняют вред себе или другим».

ABC News уточняет, что речь идет о случаях прямых трансляций или записей преступлений, выложенных в фейсбук. Например, о случае в Таиланде, где отец убил 11-месячного ребенка и затем покончил с собой.

Как отмечает Sky News, социальная сеть удалила это видео спустя день, к тому моменту оно набрало 370 тысяч просмотров.