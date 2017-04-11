Ограничения на ввоз помидоров в Россию из Турции снимут на время зимы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».
Турция сможет поставлять помидоры в межсезонные период, когда на российском рынке существует дефицит. При этом он добавил, что пока ограничения на ввоз томатов сохранятся.
«Это связано с производством тех самых томатов, о которых вы сказали. Наши сельхозпризводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее. Поэтому вот по этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», – пояснил он свою позицию.
Вице-премьер Аркадий Дворкович допустил, что ограничения на ввоз помидоров сохранятся еще три-пять лет, но пообещал, что они «будут гибкими», передает «Прайм».
Россия и Турция договорились о снятии ограничений на поставку всех остальных продуктов, отметил Путин. Это коснется и российского зерна, добавил Дворкович.
Росавиация также отзовет уведомление Турции о возможном ограничении чартерных рейсов, сообщил вице-премьер.
Безвизовый режим для граждан Турции не будет введен в ближайшее время, заявил президент. Он объяснил это террористической угрозой. Россия, однако, может ввести визовые послабления для турецких предпринимателей.
Согласно докладу РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ, Россия потеряла до $1,5 млрд из-за ограничений на ввоз томатов из Турции. Это также привело к увеличению стоимости помидоров в магазинах.
Как писало Bloomberg, в Россию Турция поставляла примерно 70% помидоров. Турецкие потери от введения запрета издание оценило в $250 млн.
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