В 2002 году Ричард Флорида, ныне профессор бизнеса в Торонтском университете, написал книгу «Креативный класс: люди, которые меняют будущее», изданную в том числе на русском языке. Она вызвала немало дискуссий и сделала автора знаменитостью в области урбанистики. В начале 2017 года Флорида опубликовал еще один труд – тоже о креативном классе. На этот раз урбанист утверждает, что скопление людей творческих профессий – к ним он причисляет профессионалов из многих сфер, от искусства до предпринимательства – не только стимулирует развитие городов по всему миру, но и ведет к настоящему кризису: экономической и социальной сегрегации и неравенству. В своей книге The New Urban Crisis («Новый кризис городов») автор заявляет, что креативность и инновации делают жизнь лучше только для счастливых обладателей богатства, образования и таланта. Прочие же лишь наблюдают пропасть между собой и более успешными согражданами. Можно ли решить эту проблему? Флорида полагает, что да.

Пятнадцать лет назад «Креативный класс» постулировал, что процветание города в современном мире будет достигаться не путем привлечения предприятий крупного бизнеса, а благодаря «творческим» профессионалам из самых разных областей. Художники, инженеры, ученые, журналисты, предприниматели, представители шоу-бизнеса – все они способны стимулировать экономическое развитие, создавая «значимые новые формы». Привлечение человеческого капитала и инновации, по мнению автора, становилось более важным двигателем прогресса, чем модели прошлого – сырье, производство и корпоративная география.