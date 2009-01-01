Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил главой своей администрации Вахита Усмаева, сообщается на сайте чеченского правительства.
«Сегодня я принял очень важное решение. На должность руководителя администрации главы и правительства ЧР назначил Героя России Вахита Усмаева, работавшего в последнее время руководителем секретариата главы ЧР», – написал Кадыров в инстаграме.
Глава Чечни называет Усмаева «ветераном основанной Ахматом Кадыровым команды», который «руководил сотнями спецопераций».
Фото из инстаграма Рамзана Кадырова
Как уточняет «Кавказский узел», Усмаев – уроженец Центароя, родового села Кадырова. С 2004 по 2014 годы Усмаев, который имел позывной «Джихад», командовал полком ППС-2 МВД Чечни, который также называли «кадыровским спецназом» (специальный полк внутренних войск МВД России, личная охрана Кадырова).
Издание напоминает, что предыдущего главу кадыровской администрации Султана Тагаева в апреле назначили главой Минфина Чечни.
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