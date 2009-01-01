19:10

В программу реновации вместе с пятиэтажками могут войти двух-четырехэтажные дома, которые находятся «в безобразном состоянии». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».

«На 90% в программу включаются пятиэтажки, но если дома двух – четырех этажей, которые находятся в безобразном состоянии, они по такой же схеме могут быть включены»,- приводит слова Собянина «Интерфакс».

Опубликованный 3 мая предварительный список домов, которые пойдут под снос, ранее проанализировали журналисты «Би-би-си». В издании отметили, что вместе с хрущевками в перечень попали, в том числе, четырехэтажка на Пресненском валу, построенная в 1910 году по индивидуальному проекту, 111-летний четырехэтажный дом на Каланчевской (1906 год постройки) и два четырехэтажных дома в Басманном переулке (1926 и 1950 год постройки).

https://twitter.com/vasyunin/status/859484748951031809

Как отмечает издание, эти и другие дома, попавшие в перечень, явно не похожи на хрущевки. Кроме того, они находятся в удовлетворительном состоянии, никаких данных о признании таких домов аварийными нет.

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Предварительный список домов, попавших в программу реновации, был опубликован на сайте столичной мэрии 2 мая. В перечень вошли 4,5 тысячи домов, голосование по ним пройдет с 15 мая по 15 июня. Изначально московские власти собирались снести 8 тысяч домов.

Собянин утверждал, что дома в удовлетворительном состоянии в список не вошли. В программу также не включили дома, жители которых выступили против сноса или усомнились в его необходимости, говорил мэр.

3 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта о сносе московских пятиэтажек на начало июля, чтобы учесть итоги голосования жителей. Документ одобрили в первом чтении 20 апреля.