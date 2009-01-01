«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система», чтобы возместить убытки «Башнефти» после ее реорганизации в 2014 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«В результате недобросовестных действий АФК “Система” компания “Башнефть” была лишена косвенного владения акциями нескольких предприятий, в частности, ОАО “БЭСК” и ОАО “Уфаоргсинтез”», – сообщил собеседник агентства.
Он также добавил, что «Башнефть» лишилась права на долг АФК «Система» перед самой «Башнефтью» и потеряла ту часть своих акций, которая была погашена по решению АФК «Система».
Заметка дополняется.
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