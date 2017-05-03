В первой половине мая Кремль устроил дипломатический марафон. 2 мая в Сочи к Владимиру Путину приехала Ангела Меркель (первый визит в РФ за два года). Официально – чтобы подготовить саммит G20 в Гамбурге в начале июля, но на самом деле – чтобы обсудить ключевые проблемы в отношениях России и Запада.

Уже на следующий день, 3 мая, в Сочи прилетел турецкий президент Реджеп Эрдоган – утрясти серьезные разногласия с Москвой по Сирии (поддержка Россией сирийских курдов) и снять остающиеся с 2015 года болезненные для Турции торговые ограничения, используемые Москвой как рычаг давления на Анкару в сирийских делах. На это наложилось возобновление переговоров в Астане по сирийскому урегулированию с участием вооруженной сирийской оппозиции. После химической атаки в Идлибе их перспективы были под вопросом, но Москве ценой титанических усилий удалось пока сохранить этот выгодный РФ формат урегулирования.

10–11 мая Москву посетят премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас. Москва пытается войти в новый раунд арабо-израильского урегулирования, который затеял Трамп. Аббас уже встретился с президентом США в Вашингтоне, заручившись заявлением руководства радикалов из «Хамас» о признании границ 1967 года. Израилю США дали понять, что неплохо было бы согласиться с «арабской инициативой» 2002 года о создании Палестинского государства в границах 1967 года в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Как тут может поучаствовать Москва, непонятно, но сам факт вовлечения в ближневосточное урегулирование на столь высоком уровне повышает российский статус «сверхдержавности» – ведь до Владимира Путина эта возможность была доступна только Брежневу и Горбачеву. Ближневосточных лидеров сменит филиппинский президент Дутерте, получивший уже и приглашение от Трампа. А 17 мая в Сочи к Путину приедет премьер Италии Паоло Джентилони.

Сверхдержава в себе

Вся эта дипломатическая гиперактивность предназначена в первую очередь для внутреннего потребления, ведь внешняя политика восстановления сверхдержавности – это теперь главный источник легитимности Владимира Путина. Здесь важно само ощущение, что Россия вновь великая держава, без которой не решается ни одна мировая проблема, и тактика «все флаги снова в гости к нам» работает. Реальные результаты этой дипломатической суеты – пока скромные – избирателю неизвестны.