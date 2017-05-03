Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми высказал свое мнение о России, передает Washington Post.
«Учитывая ее намерения и возможности, Россия представляет наибольшую угрозу для любой страны мира», – заявил Коми.
По мнению главы ФБР, Россия может вновь «вмешаться» в процесс президентских выборов в США, так как после кампании 2016 года «русские поняли, что это работает». Он также добавил, что Россия продолжает «пытаться влиять» на американскую политику.
Ранее стало известно, что расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы занимается «суперсекретный» отдел ФБР, который, в том числе, противодействует шпионам в киберпространстве.
Вашингтон утверждает, что Москва пыталась изменить результаты выборов с помощью хакерских атак на избирательную систему и взломов почты политиков. В январе американская разведка опубликовала часть доклада о действиях России и, в частности, обвинила президента Владимира Путина в том, что он лично приказал вести «кампанию вмешательства».
В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения.
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