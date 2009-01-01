22:21

Активист Ильдар Дадин подал иск на ФСИН, СК и Генпрокуратору в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель активиста Николай Зборошенко.

По мнению Дадина, ведомства незаконно передали третьим лицам записи с камер наблюдения в исправительной колонии №7 в Сегеже, где активист отбывал наказание. В результате видео попали к журналистам телеканала РЕН ТВ.

«Эти действия затрагивают право Дадина на уважение частной жизни, к которому относится право на изображение, поскольку записи попали в распоряжение РЕН ТВ без его согласия», – отметил Зборошенко.

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Жена Дадина Анастасия Зотова уточнила РБК, что активист решил судиться после того, как российская сторона отказалась предоставлять ЕСПЧ (Дадин подавал туда заявку по поводу пыток) видео из колонии, сославшись на то, что это «секретная информация».

Как добавила Зотова, видео, тем не менее, попало на РЕН ТВ, потому что телеканал делал «заказной материал».

Ранее Общественная коллегия жалоб на прессу признала неэтичными пять репортажей РЕН ТВ о Дадине, включая сюжет «Видео: Дадин подрался с сокамерником в карельской колонии, требуя интима». Жалобу подавала «Открытая Россия».

Ильдар Дадин стал первым осужденным по статье за неоднократные нарушения на митингах. В 2015 году его осудили на три года, позже срок снизили до двух с половиной лет. 22 февраля Верховный суд отменил ему приговор.