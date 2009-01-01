3 мая, 23:45

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Евросоюз в попытках вмешательства в процесс парламентских выборов в стране, пишет «Би-си-си»

«Позиция Европейской Комиссии по переговорам [о Brexit] ужесточилась. Европейские политики и должностные лица высказывают угрозы в адрес Великобритании», – сказала Мэй.

По ее мнению, эти действия – попытка повлиять на предстоящие парламентские выборы.

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Премьер-министр, кроме того, сообщила, что в Брюсселе есть люди, которые не хотят, чтобы переговоры прошли успешно. Более того, европейские СМИ искажают позицию Великобритании по Brexit, добавила Мэй.

Источник издания в ЕС назвал заявления Мэй «чистой фантазией».

Ранее 3 мая стало известно, что переговорщики от Франции и Германии по вопросу Brexit потребуют у Великобритании выплатить €100 млрд за выход из союза. Как сообщил министр Великобритании по вопросу выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис, государство выплатит ту сумму, которая необходима по закону, а не «только то, что хочет ЕС».

До этого британский парламент был распущен в преддверии досрочных выборов, которые пройдут 8 июня. Мэй объяснила свое решение провести выборы заранее тем, что «страна действует как единое целое, а Вестминстер – нет». Изначально парламентские выборы должны были пройти в Великобритании в 2020 году.