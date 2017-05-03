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Компания Apple создаст фонд с капиталом в миллиард долларов для увеличения рабочих мест в США, рассказал CNBC глава компании Тим Кук.

Дополнительная информация о фонде не раскрывается. Кук уточнил, что компания объявит о первом вложении в мае.

Как добавляет Associated Press, создание фонда – это, в том числе, борьба с критикой: большая часть продукции Apple собирается на заводах вне Соединенных Штатов, за что компанию часто осуждают.

Кроме того, подобная практика компании по производству своей техники за рубежом – «болезненный» момент для президента Дональда Трампа, который выступает за увеличение рабочих мест внутри страны.

Ранее General Motors пообещала инвестировать миллиард долларов в производство внутри США после того, как Трамп раскритиковал компанию за производство автомобилей в Мексике.