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За первый квартал 2017 года Tesla поставила рекордные для себя 25051 машин, говорится в отчете компании.

Как следует из документа, по сравнению с первым кварталом 2016 года Tesla увеличила производство автомобилей на 64%, что и позволило компании установить рекорд, а также получить $2,7 млрд дохода.

The Verge отмечает, что цель Tesla – продать 50 тысяч автомобилей к середине 2017 года.

В отчете также приводится информация об электрокаре Model 3. Компания подтверждает дату начала производства автомобиля – июль нынешнего года и уточняет, что планирует производить 5 тысяч Model 3 в неделю «в какой-то момент» в 2017 году и 10 тысяч – в 2018 году.

Ранее компания Илона Маска стала самым дорогим автопроизводителем в США, обойдя General Motors и Ford. По состоянию на 4 мая капитализация Tesla составляет чуть более $51 млрд.