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Пилоты и работники авиационной отрасли направили петицию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО, учреждение ООН) с требованием проверить, как Росавиация контролирует летные свидетельства, передает «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, пилоты попросили «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров».

Из документа следует, что ведомство «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы» аннулировало свидетельства сотен специалистов, полученных, по мнению авторов петиции, в соответствии со всеми правилами. Более того, ведомство якобы может аннулировать «еще тысячу пилотских свидетельств в ближайшие дни».

Таким образом, работы может лишиться «как минимум четверть всех пилотов в РФ».

Издание уточняет, что меры Росавиации касаются специалистов, учившихся на коммерческих и частных пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ). Как говорится в петиции, АУЦ создавались с разрешения самой Росавиации и выдаваемые в этих центрах свидетельства полностью соответствуют российским и международным требованиям.

Тем не менее, ведомство сообщило своим региональным отделениям, что пилотов, которые проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, нужно лишать лицензии.

При этом пилоты признают, что «на рынке были и недобросовестные учебные центры», но уточняют: многие АУЦ готовили пилотов по утвержденным программам подготовки.

Как пояснили «Коммерсанту» в Росавиации, суды, в которые поступали иск против отзыва свидетельств, «подтвердили правомерность и законность действий». В ведомстве подчеркнули, что стремятся к повышению качества безопасности полетов.

Пресс-секретарь ИКАО Энтони Филбин заявил газете, что «национальные или корпоративные трудовые вопросы в области воздушного транспорта должны решать соответствующие местные учреждения, компании и организации».