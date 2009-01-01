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Медиаменеджер Дмитрий Солопов с двумя партнерами получил права на продажу рекламы на сайте «Ведомостей» на кипрскую аудиторию. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

По словам Солопова, он планирует сделать для жителей Кипра «локальный контент» в виде ленты кипрских новостей. Пользователи, заходящие на сайт издания с кипрских IP, также будут видеть локальную рекламу.

«По существу, это франшиза “Ведомостей” на Кипре», – отметил менеджер.

Уточняется, что доступ к платному оригинальному контенту газеты, возможно, будет открыт для киприотов в случае успешных рекламных сборов.

Как добавляет Солопов, сейчас кипрский трафик издания составляет 50 тысяч человек в месяц, а суммарная русскоязычная аудитория страны – 120 тысяч человек.

Объем инвестиций и стоимость лицензии не раскрывается, но Солопов считает, что инвестиции вернутся через «пару лет».

Партнеры, кроме того, обсуждают возможность создания локальных версий входящих в Rambler&Co изданий Lenta.ru и Gazeta.ru, но «пока на теоретическом уровне».

По мнению гендиректора «Комсомольской правды» (локальная версия издания выходит для Греции и Кипра) Владимира Сунгоркина, несмотря на то что на Кипре «достаточно большая диаспора» российских бизнесменов, подобные проекты скорее имиджевые и не приносят больших доходов.