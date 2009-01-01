Ровно месяц назад на заседании совета Госдумы Вячеслав Володин говорил, что «запрос москвичей» обязывает власть как можно скорее реализовать программу сноса старых жилых домов. Теперь что-то изменилось, и Володин, наоборот, предлагает отложить до конца июня второе чтение закона, устанавливающего порядок так называемой реновации, потому что, как он говорит, до сих пор не выработаны «нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей».

Кампания по сносу уже превратилась в самую скандальную государственную инициативу за все последние годы. Поведение московских властей, и в лучшие годы не отличавшееся изяществом, выглядит максимально неуклюжим. И сейчас кажется, что доступных способов повлиять на горожан, которые опасаются массового сноса, ни у мэрии, ни даже у Кремля не осталось. О правах жителей сносимых домов говорил даже Владимир Путин, но публикация списка адресов, номинированных на снос, оказалась убедительнее любых слов – вместо морально устаревших хрущевских пятиэтажек в списке обнаружились вполне приличные дома, и сегодня вряд ли возможно доказать москвичам, что снос это именно то, что им нужно.

Обстановка нервная, и какой-то демонстративный шаг назад со стороны властей напрашивается именно сейчас.