Российские компании могут получить льготы по налогу на прибыль, если будут поддерживать образовательные учреждения. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс подготовили в Минэкономразвития, пишет в номере от 4 мая газета «Коммерсантъ».
Поправки предполагают, что налоговые льготы предоставят компаниям, помогающим обновлять оборудование вузов и формировать их фонды целевого капитала. Такие траты предлагается включить в состав расходов организаций, снизив их налог на прибыль.
Источник издания в одной из компаний уточнил, что речь идет о расходах на содержание помещений, оборудование, зарплаты студентов-практикантов. При этом стажер должен отработать в организации не меньше года.
В институтах поддерживают инициативу властей, пишет газета. Вузы рассчитывают, что после принятия поправок у компаний появится стимул инвестировать в долгосрочные программы развития образования и науки, что до этого они делали неохотно.
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