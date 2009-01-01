Британскому историку Максу Хейстингсу принадлежит авторство почти тридцати книг, преимущественно на военную тематику. Он объездил весь мир в качестве журналиста, освещал военные конфликты, был редактором, а затем главным редактором Daily Telegraph. «Вторая мировая война. Ад на земле» (вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн») была написана Хейстингсом в 2011 году, за пару лет до издания «Первой мировой войны. Катастрофа 1914 года». Обе эти книги, переведенные на русский, составили нечто вроде диптиха о главных и самых кровавых конфликтах минувшего столетия. Особенностью отражения исторических событий в работах Хейстингса можно считать безупречный авторский стиль и обилие цифр. Но одновременно с этим – способность к обобщениям, продуманную интерпретацию причин, хода и итогов войны, которые в отдельных странах до сих пор остаются в большей степени вопросами текущей политики, чем исторического анализа.
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