09:59

Резкий рост числа самоубийств среди подростков в России объясняется активизацией «групп смерти» в интернете. Об этом говорится в докладе по вопросам склонения несовершеннолетних к суицидальному поведению, подготовленному Следственным комитетом (СК). Документ оказался в распоряжении РБК; его подлинность подтвердил член научно-консультативного совета при СК Иван Соловьев.

По данным СК, с 2015 года в России «существенно увеличилось» число суицидов среди несовершеннолетних. В 2016 году в стране покончили с собой 720 детей, в 2015 году – 504 ребенка, в 2014 году – «чуть более четырехсот». При этом «за пределами статистики» находятся незавершенные попытки суицида.

В докладе СК отмечается, что при «вовлечении эмоционально неустойчивых несовершеннолетних в закрытые сетевые сообщества» к ним применяются психологические методики, направленные на «перекодировку сознания <…> в сторону суицидального мировоззрения и поведения». К потенциальным участникам «групп смерти» в СК относят подростков, оказавшихся «в трудной для них жизненной ситуации» и недавно пережившие «резкую смену условий жизни».

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В феврале 2017 года в МВД сообщили, что интернет стал причиной лишь 1% подростковых самоубийств. Основными причинами суицидов стали неразделенная любовь (30%), конфликты в семье (29%) и психические заболевания (10%).

Заметка дополняется.