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Мэрия Мурманска опубликовала на официальном сайте администрации извинения за публикацию в газете «Вечерний Мурманск» с оскорблениями в адрес участников протестного митинга 26 марта, но позже объяснила это хакерской атакой и удалила сообщение. Об этом говорится на сайте администрации города.

«Администрация города Мурманска, как учредитель газеты “Вечерний Мурманск”, приносит извинения за использование журналистом Дмитрием Малышевым бранной лексики при публикации статей о протестных выступлениях 26 марта. Митингуйте на здоровье, все согласуем», – говорилось в сообщении, передает «Северпост».

Позднее в мэрии заявили, что эта информация «ни в коей мере не может быть расценена как официальное сообщение администрации города Мурманска». В администрации сослались на закон «О СМИ» и подчеркнули, что учредитель не вправе вмешиваться в деятельность изданий.

Ранее в газете «Вечерний Мурманск» вышла статья Дмитрия Малышева об акциях оппозиции, в ней автор называет участников протестных митингов «настоящими боевыми ********** (оскорбительное обращение к геям)», «шпаной сопливой», «политическими неудачниками» и «шушерой». Роскомнадзор вынес изданию неофициальное предупреждение после выхода статьи.

«Хрустальная мечта этих „протестантов“ – чтобы злые жандармы их хватали, били дубинками по тощим попкам и прямиком тащили бы на каторгу, где они, как декабристы, во глубине сибирских руд, гордо мечтали бы о свободе, такой, как в США и прочих „цивилизованных странах“, – не осуществилась. И в шестом часу вечера они сами расползлись», – приводит текст статьи FlashNord.

На момент публикации заметки статья Малышева была удалена с сайта «Вечернего Мурманска».