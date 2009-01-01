10:32

Зарубежные компании, зарегистрировавшиеся в России как плательщики «налога на Google» (НДС с продаж электронных услуг и контента), в первом квартале 2017 года сдали в ФНС декларации примерно на 2 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Всего в ФНС поступили 92 налоговые декларации. Сейчас служба проверяет поступившие платежи.

Всего на учет в ФНС как плательщики «налога на Google» встали 111 иностранных компаний, в том числе Facebook, Google, Apple, Microsoft, Netflix, Bloomberg, Financial Times, Wargaming и другие. Как отметили в ФНС, «даже если компания не совершала операции на территории России, но состоит на учете в налоговом органе, обязанность представить “нулевые” налоговые декларации для нее сохраняется».

Закон об уплате налога с продаж цифрового контента иностранными поставщиками вступил в силу 1 января 2017 года. ФНС в июле 2016 года представила онлайн-сервис, через который компании должны выплачивать НДС.