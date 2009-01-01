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Политик Алексей Навальный назвал «Единую Россию» автором ролика, где пенсионеры исполняют кавер на песню «Тает лед» группы «Грибы» и «обличают» оппозиционера.

https://twitter.com/navalny/status/860033012142149632

В частности, одна женщина в ролике поет: «Надежды в его пустой голове, как бы Россию присвоить себе». «Только Лехе башкой не понять, что Россию под себя не подмять», – заверяет вторая пенсионерка.

Автор видео на YouTube, опубликованном 29 марта, также выкладывал ролики под названием «Поймали крыс Навального», «Закрыли шакалов Навального», «Опарыши Навального испугались» и т.д.

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Ранее студентам Владимирского государственного университета показали видео, в котором Алексей Навальный сравнивался с Адольфом Гитлером. Как отмечалось, студентов «согнали» на просмотр фильма, а особое внимание обращали на тех, кто участвовал в митингах «Он нам не Димон». Позднее ролик удалили с YouTube за нарушение авторских прав.

По данным источников «Дождя», в Администрации президента РФ решили запустить кампанию по дискредитации Навального и бороться с ним «примерно как с Гитлером». По словам главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, представители властей пытались разместить в популярных пабликах «Вконтакте» и на страницах ведущих видеоблогеров материалы, дискредитирующие основателя ФБК.

Группа «Грибы» выпустила клип на песню «Тает лед» 10 марта. Ролик сразу стал вирусным, на него сделали десятки пародий. Одну из них выложил дизайнер Егор Жгун. В его видеоролике изображены президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев и ОМОН на протестных митингах «Он нам не Димон».