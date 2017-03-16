10:51

МВД России отказалось предоставить временное убежище внештатному корреспонденту «Новой газеты» Худоберди Нурматову (Али Ферузу). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официально в МВД эту информацию пока не прокомментировали.

По словам собеседника агентства, это окончательное решение. Источник РИА Новости добавил, что жалоба журналиста на аналогичное решение ГУМВД по Московской области не удовлетворена.

Теперь Нурматов обязан покинуть Россию, указал собеседник агентства. «Если он этого не сделает, то подлежит помещению в изолятор временного содержания и последующей депортации», – сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова заявила «Интерфаксу», что издание не получало никаких официальных документов об отказе Нурматову в убежище в России. Она добавила, что в любом случае отказ будет обжалован газетой, а также подчеркнула, что издание не перестанет сотрудничать с журналистом”.

Нурматов, гражданин Узбекистана, уехал из республики восемь лет назад, так как, по данным “Новой газеты”, “тамошние спецслужбы принуждали его к сотрудничеству”. В середине марта текущего года его задержали в Москве за нарушение иммиграционных правил (статья 18.11 КоАП). Как писала “Новая газета”, задержание произошло по запросу властей Узбекистана.

В 2012 году у Нурматова украли паспорт, но восстановить его он не смог, так как для этого нужно вернуться в Узбекистан, где, по мнению журналиста, ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями. Корреспондент обращался в ФМС, к уполномоченному по правам человека и в Совет по правам человека при президенте с просьбами предоставить ему убежище в России, но ответов не получил.

После этого об убежище для Нурматова у президента России Владимира Путина попросил главный редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 17 марта заявил, что в Кремль таких обращений не поступало.