12:19

Минфин сократит покупки валюты в мае-начале июня в восемь раз из-за низкого уровня доходов от продажи нефти и газа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В общей сумме за указанный период ведомство направит 8,5 млрд рублей на покупку валюты. Ежедневно Минфин будет покупать иностранную валюту на 400 млн рублей, в то время как в период апрель-начало мая он совершал ежедневно покупки на сумму 3,5 млрд рублей. Ожидается, что в следующие месяцы объем средств, который направят на покупку валюты, увеличится.

В апреле российский бюджет недополучил 46 млрд рублей. В ведомстве это объяснили низким объемом экспорта газа и нефтепродуктов, при чем это не было компенсировано увеличением объемов экспорта сырой нефти. Сократился также объем добычи нефти, а кроме того в апреле Россия вернула переплаты по уплаченным ранее платежам. В Минфине подчеркнули, что курс доллара в апреле оказался на более низком уровне, чем в марте.

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Минфин начал валютные интервенции в феврале 2017 года. Уточнялось, что покупки будут проводиться, если стоимость нефти марки Urals будет выше $40 за баррель, а объем покупки будет определяться ежемесячно.

Как писало Reuters, Минфин планирует получить 1,4 трлн рублей дополнительных доходов, если нефть будет стоить $50 за баррель. При цене $55 доход может составить 2 трлн рублей.