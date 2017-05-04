Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп с осени 2017 года не будет участвовать в публичных мероприятиях. Об этом 4 мая сообщается на сайте королевской семьи.
До августа текущего года включительно герцог посетит все запланированные встречи, но с сентября не будет принимать новые приглашения. Он также сократит участие в публичных мероприятиях тех организаций (более 780), в руководстве которых состоит.
https://twitter.com/chrisshipitv/status/860063688962838528
Отмечается, что Елизавета II полностью поддержала решение герцога. Сама королева продолжит участвовать во всех публичных мероприятиях с помощью других членов королевской семьи.
Герцогу Эдинбургскому Филиппу сейчас 95 лет. Как написала Guardian, ранее 4 мая таблоид The Sun опубликовал на своем сайте статью о смерти герцога, но почти сразу же удалил ее. После этого источники в Букингемском дворце сообщили об экстренном собрании всех служащих королевской резиденции, отметив, что никаких оснований для беспокойства по поводу здоровья королевы и ее супруга нет.
Елизавете II в апреле исполнился 91 год. В феврале 2017 года она отпраздновала 65-летие со дня восшествия на престол; до этого ни один из британских монархов не находился на троне так же долго.
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